В Германии рекорд смертей от коронавируса за сутки

За сутки в Германии от коронавируса умерли почти 300 человек и это самый высокий показатель за время с начала пандемии.

В Германии за последние сутки зафиксирован рекорд по числу жертв пандемии коронавируса - 285 смертей, это самый большой показатель за все время, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В целом от коронавируса в ФРГ скончались 3496 человек с начала пандемии.

При этом количество новых случаев заболевания начало снижаться. Всего в стране заболело 132 тысяч человек, за вторник зафиксировано 2,4 тыс. новых случаев.

По состоянию на 13 апреля в Германии выздоровели более половины зараженных COVID-19.

Неделю назад канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для "осторожной надежды".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet