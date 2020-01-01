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В Германии рекорд смертей от коронавируса за сутки

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За сутки в Германии от коронавируса умерли почти 300 человек и это самый высокий показатель за время с начала пандемии.
За сутки скончались 285 человек
За сутки скончались 285 человек
 
В Германии за последние сутки зафиксирован рекорд по числу жертв пандемии коронавируса - 285 смертей, это самый большой показатель за все время, о чем свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
 
В целом от коронавируса в ФРГ скончались 3496 человек с начала пандемии.
 
При этом количество новых случаев заболевания начало снижаться. Всего в стране заболело 132 тысяч человек, за вторник зафиксировано 2,4 тыс. новых случаев.
 
По состоянию на 13 апреля в Германии выздоровели более половины зараженных COVID-19.
 
Неделю назад канцлер ФРГ Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для "осторожной надежды".

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Теги: Германия, Ангела Меркель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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