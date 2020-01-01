Мир критикует Трампа за решение по ВОЗ

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения ослабит борьбу с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, пишет ТАСС .

"Китай выражает серьезную озабоченность решением США приостановить взносы в бюджет ВОЗ. Данное решение Соединенных Штатов ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество. Оно окажет эффект на все страны, в том числе и на США. Мы призываем Соединенные Штаты серьезно отнестись к их обязательствам и поддержать лидирующую роль ВОЗ", - заявил дипломат.

Он отметил роль ВОЗ в преодолении международного кризиса. "С момента вспышки COVID-19 ВОЗ играла центральную роль в координации международных усилий, которые были высокого оценены международным сообществом. В настоящее время ситуация в области борьбы с эпидемией находится на решающем этапе", - отметил он.

Лицзянь добавил, что "Китай будет как всегда поддерживать ВОЗ и играть важную роль в международных усилиях по реагированию на пандемию".

Также не нашел оправданий решению Дональда Трампа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса", - сказал он.

В свою очередь, в МИД РФ решение Трампа назвали поиском мифических виновных в пандемии коронавируса.

"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности", - заявила Интерфаксу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Из-за этого организация недополучит сотни миллионов долларов.