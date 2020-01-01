На выборы в Южной Корее пришло рекордное число избирателей

Наиболее высокие показатели по явке избирателей были отмечены в провинциях Южная и Северная Чолла.

Явка на выборах в Государственное собрание (парламент) Кореи составила 62,7%, о чем свидетельствуют данные системы электоральной статистики центральной избирательной комиссии страны.

Такой показатель оказался выше, чем на выборах 2004 года (60,6%), но меньше парламентских выборов 1996 года, когда количество проголосовавших было 63,9%.

Наиболее высокие показатели, как и в прошлые годы, были отмечены в провинциях Южная (65,8%) и Северная (65%) Чолла на юго-западе страны, где традиционно поддерживают демократов и центристов. Наименьшая явка зафиксирована в прилегающем к Сеулу городе-метрополии Инчхон (59,4%), что также является характерным для территории, откуда баллотируется немало независимых кандидатов.

При этом значительно выросло количество голосовавших в провинции Северная Кенсан (64,0%) и метрополии Тэгу (63,7%), где всегда выражали поддержку консервативным силам. Именно эти регионы наиболее пострадали от эпидемии новой коронавирусной инфекции, и рост явки в них по сравнению с прошлыми парламентскими выборами составил более 8%.

Для безопасного голосование власти обязали избирателей приходить на участки в медицинских масках. На входе у всех граждан измеряли температуру с помощью бесконтактного термометра и в случае превышения 37,5 градусов направляли в специальные временные кабинки, которые периодически дезинфицировались. Там же голосовали и те, у кого обнаруживали респираторные симптомы. Лицам, находящимся на домашнем карантине с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает бессимптомно, предоставили возможность отдать свой голос на участке, но прямо перед его закрытием, в отсутствие других избирателей.

Перед голосованием всем нужно было обработать руки антисептиком и надеть одноразовые виниловые перчатки. При этом избиратели должны были соблюдать минимальную дистанцию в один метр, что зачастую приводило к образованию значительных очередей.

Отмечается, что дополнительным стимулом прийти на участки могло служить также изменение системы распределения мандатов по пропорциональной системе, которое открывало дорогу в парламент малым партиям. Кроме того, нынешние выборы воспринимались как важная промежуточная оценка действий администрации нынешнего президента Мун Чжэ Ина, представляющего правящую партию.

Повыситься явка могла и из-за того, что голосовать разрешили с 18 лет, благодаря чему количество избирателей увеличилось на 540 тысяч человек (1,2% от общего числа).

Также Корреспондент писал, что Владимир Зеленский и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудили поставки медоборудования и средств защиты в Украину, а также возможную гумпомощь.

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