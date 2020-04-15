В Индии мигранты на карантине дрались с полицией
Сотни безработных требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, чтобы добраться домой.
В Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина. Об этом сообщает ТСН.
Люди, доведенные безработицей до отчаяния, требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, который доставил бы их домой.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, протестующие окружили одну из крупнейших железнодорожных станций в Мумбаи. Правоохранители задействовали дубинки, чтобы разогнать толпу.
Ранее сообщалось, что нарушивших карантин водителей в Индии избивают полицейские.
Также Корреспондент писал, что миллионы индийцев зажгли светильники в знак единства в борьбе с COVID-19.
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