Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии мигранты на карантине дрались с полицией

Комментариев: 0
Сотни безработных требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, чтобы добраться домой.

В Индии несколько сотен рабочих мигрантов подрались с полицией во время карантина. Об этом сообщает ТСН.

Люди, доведенные безработицей до отчаяния, требовали от властей предоставить им бесплатный транспорт, который доставил бы их домой.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, протестующие окружили одну из крупнейших железнодорожных станций в Мумбаи. Правоохранители задействовали дубинки, чтобы разогнать толпу.

 

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, протесты, безработица, полиция, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь