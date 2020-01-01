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В Германии четырех таджиков задержали за подготовку теракта

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Целями будущих атак, по данным полиции, должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане.
Полиция задержала членов ИГИЛ
Полиция задержала членов ИГИЛ

Немецкие правоохранители задержали четырех подозреваемых в подготовке терактов на территории Германии. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Reuters.

Все четверо - члены "Исламского государства" и граждане Таджикистана.

Отмечается, что задержание произошло в регионе Северный Рейн - Вестфалия. Их арестовали сегодня, 15 апреля, вблизи городов Эссен и Дюссельдорф.

По информации полиции, четверо задержанных вместе со своим пятым сообщником, который последний год находится за решеткой, поддерживали связи с лидерами руководства "Исламского государства" в Афганистане и Сирии и получали от них инструкции.

"Целями будущих атак должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане", - сообщают в полиции.

Также отмечается, что планировалось убийство лица, публично высказывавшего мысли, которые, по оценке сторонников ИГИЛ, были критикой ислама.

Ранее сообщалось, что в Египте уничтожили террористов, которые готовили атаки на Пасху.

Также в начале февраля ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.

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Теги: теракт, Германия, задержание, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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