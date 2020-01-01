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Евросоюз потерял три триллиона евро из-за карантина

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У стран Евросоюза появился "очень длинный список экономических сложностей" в связи с коронавирусом.
Убытки оцениваются примерно в три триллиона евро
Убытки оцениваются примерно в три триллиона евро
 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила убытки от принятых Евросоюзом карантинных мер по борьбе с пандемией,  и эта цифра почти 3 триллиона евро, пишет ТАСС.
 
"Эти меры стоят уже почти 3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики", - сказала она.
 
По словам фон дер Ляйен, у ЕС появился "очень длинный список экономических сложностей" в связи с пандемией. При этом глава ЕК отметила, что ограничения должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.
 
Отметим, что на протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза число случаев коронавируса и умерших от инфекции за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет. 
 
Как сообащлось, из-за пандемии коронавируса мировая экономика в этом году сократится на 3%.
 
Также Корреспондент писал, что ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией.

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Теги: пандемия, Еврокомиссия, Коронавирус, Урсула фон дер Ляйен
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Источник: korrespondent.net

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