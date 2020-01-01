Евросоюз потерял три триллиона евро из-за карантина

У стран Евросоюза появился "очень длинный список экономических сложностей" в связи с коронавирусом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила убытки от принятых Евросоюзом карантинных мер по борьбе с пандемией, и эта цифра почти 3 триллиона евро, пишет ТАСС.

"Эти меры стоят уже почти 3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, у ЕС появился "очень длинный список экономических сложностей" в связи с пандемией. При этом глава ЕК отметила, что ограничения должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.

Отметим, что на протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза число случаев коронавируса и умерших от инфекции за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет.

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