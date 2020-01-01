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Британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро

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Самый богатый подданный Британии пожертвовал на борьбу с COVID-19 огромную сумму. Он также поблагодарил медработников.
Гросвенор помог тем, кто находится "на передовой"
Гросвенор помог тем, кто находится "на передовой"
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Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор пожертвовал на борьбу с коронавирусной инфекций в Великобритании 14,4 миллионов евро, пишет Mirror.

Также 30-летний миллиардер поблагодарил медицинский персонал британской Национальной службы здравоохранения. Гросвенор отметил, что в нынешнее непростое время он с радостью помогает тем, кто находится "на передовой".

Хью Гросвенор является самым богатым подданным Великобритании. Он крестный отцец принца Джорджа - первенца принца Уильяма и Кейт Мидлтон.

Напомним, что актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом один миллион долларов.

Также мы писали, что самая молодая миллиардерша пожертвовала миллион на борьбу с Covid-19.

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Теги: благотворительность, Вирус, инфекция, врачи, Великобритания, пожертвование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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