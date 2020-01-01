Британец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14,4 млн евро
Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор пожертвовал на борьбу с коронавирусной инфекций в Великобритании 14,4 миллионов евро, пишет Mirror.
Также 30-летний миллиардер поблагодарил медицинский персонал британской Национальной службы здравоохранения. Гросвенор отметил, что в нынешнее непростое время он с радостью помогает тем, кто находится "на передовой".
Хью Гросвенор является самым богатым подданным Великобритании. Он крестный отцец принца Джорджа - первенца принца Уильяма и Кейт Мидлтон.
Напомним, что актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом один миллион долларов.
Также мы писали, что самая молодая миллиардерша пожертвовала миллион на борьбу с Covid-19.
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