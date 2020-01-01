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В Британии 106-летняя женщина победила коронавирус

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Конни Титчен пережила две мировые войны и пандемию коронавируса.
106-летняя Конни Титчен
106-летняя Конни Титчен
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В городе Бирмингем в Великобритании от коронавирусной болезни COVID-19 вылечилась самая старшая пациентка в стране. 106-летнюю Конни Титчен выписали из больницы спустя 3 недели после госпитализации. Об этом сообщает Sky News.

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Конни Титчен госпитализировали в марте. Сначала у женщины диагностировали пневмонию, а потом выявили коронавирус. 15 апреля женщину выписали из больницы. 

Медики провожали 106-летнюю прабабушку аплодисментами.



Напомним, Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор пожертвовал на борьбу с COVID-19 в Великобритании 14,4 миллионов евро,

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Теги: Бирмингем, Великобриания, Коронавирус
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