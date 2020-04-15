В России определили нулевого пациента с коронавирусом

Россиянин успел заразить своих пожилых родителей. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прилетевший из итальянского города Милан. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин, сообщает сайт Православие.ру в среду, 15 апреля.

По его словам, коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.

"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", – сказал врач.

При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей, добавил ученый. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме.

По последним данным, в России уже почти 25 тысяч больных коронавирусом. За последние сутки заразились 3388 человек. С начала пандемии 198 человек умерли, почти две тысячи вылечились.

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