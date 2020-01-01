Том Хэнкс сдал кровь для вакцины от COVID-19

Знаменитый актер и его жена, вылечившиеся от коронавирусной инфекции, сдали свою кровь в рамках исследования, которое выяснит, могут ли их антитела помочь в разработке вакцины против COVID-19.

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса, пишет Independent.

Антитела к коронавирусу в составе крови пары после перенесенной ими болезни в марте могут помочь ученым в создании вакцины.

"Ждем ответа", - сказал Хэнкс.

Рита Уилсон в одном из интервью поделилась своими симптомами во время болезни. По словам женщины, у нее была сильная усталость, поднялась высокая температура, ее знобило, также она потеряла вкус и обоняние.

Что касается ее супруга, то у него высокой температуры не было, и он ощущал вкуса и чувствовал запахи.

Кто и когда инфицировал супругов, они не знают.

Напомним, кто из политиков и звезд заразился коронавирусом.

Также Korrespondent.net писал, что семья из 17 человек заразилась коронавирусом, после того, как побывали на похоронах.



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