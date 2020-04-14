Карантинные меры могут понадобиться до 2022 года - ученые

Вспышки коронавируса могут продлиться до 2024 года. При этом неизвестно, производится ли от болезни длительный иммунитет.

Карантинные меры, пускай и периодические, могут понадобиться до 2022 года. К такому выводу пришли ученые Гарварда, смоделировав возможные варианты развития пандемии, пишет журнал Science в среду, 15 апреля.

Исследование анализирует несколько сценариев развития событий. Ученые подчеркивают, что не поддерживают ни одну из проанализированных в работе моделей, так как их цель "не поддерживать определенные сценарии, а понять траектории развития эпидемии и альтернативные методы, которые на это влияют".

Так, ученые пришли к выводу, что, возможно, потребуются эпизодические требования по социальной дистанции. На развитие эпидемии также будут влиять такие факторы как сезонность вируса и длительность иммунитета.

Чтобы побороть эпидемию Sars-Cov-1, понадобились временные ограничения. Теперь же новый вирус Sars-Cov-2, возможно, будет иметь сезонный характер как грипп.

Если ограничительные меры снижают уровень заразности вируса на 60%, то после ограничений до июля, новый пик можно ожидать уже осенью. Если вирус сезонный, то следующий пик стоит ожидать зимой после снятия ограничений по социальной дистанции. При условии, если социальная дистанция снижает его заразность на 60%.

Сценарий напоминает планы Великобритании "переболеть всем", но растянутый во времени, чтобы было легче медицинской системе. Из этого можно сделать вывод, что постоянное или периодическое соблюдение карантина может понадобиться до 2022 года. Это важно для того, чтобы не перегружать медицинскую систему.

Ученые подчеркивают, что для успеха периодических карантинных мер также важно расширение медицинских мощностей. При этом даже если COVID-19 будет побежден, инфекционное наблюдения все еще понадобится, так как вспышки возможны до 2024 года. На данный момент неизвестно, формируется ли от болезни длительный иммунитет.

Ранее ученые рассказали, как отличить COVID-19 от простуды, а также назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса.

Также ученые нашли лекарство от тяжелой пневмонии при коронавирусе. Предварительные результаты исследований показали, что препараты, назначаемые при гипертензии, снижают риск развития тяжелой формы воспаления легких.

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