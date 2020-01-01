АР узнало о скрытой статистике COVID-19 в Китае

До официального объявления о коронавирусе в стране уже было три тысячи заболевших, сообщило Associated Press.

Правительство Китая скрывало информацию о коронавирусе напротяжении шести дней до объявления недуга в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Согласно информации СМИ, президент Китая Си Цзиньпинь рассказал мире о коронавирусе 20 января, хотя информация о COVID-19 стала известна еще 14 января. За этот период в Китае было уже три тысячи заболевших.

Кроме того, на шестой день молчания в Ухане прошел масштабный банкет, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч человек по всему миру скончались", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, китайские биологи также заявляли , что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.

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