Экономические показатели в США падают рекордными темпами

Промышленное производство в марте упало максимальными темпами за 74 года, а розничная торговля - за 28 лет.

В США фиксируют падение ключевых экономических показателей рекордными темпами в марте.

Как сообщила Федеральная резервная система США, объем промышленного производства стране упал на 5,4% за месяц - это максимальные темпы падения с января 1946 года.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в марте упал максимальными темпами с февраля 1946 года - 6,3%, поскольку многие предприятия в стране были вынуждены остановить операции из-за пандемии коронавируса. Аналитики прогнозировали снижение на 3,2%.

Выпуск автомобилей и автокомпонентов рухнул на 28%, производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2%, выработка электроэнергии - на 3,9%.

Использование производственных мощностей в США в марте уменьшилось до 72,7% по сравнению с 77% в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение до 73,8%.

Сокращение объема промпроизводства в марте в годовом измерении составило 5,5%, производства в перерабатывающей промышленности - 6,6%.

Объем розничной торговли снизился на 8,7%. Месячный спад стал самым крупным с момента начала ведения такой статистики в 1992 году.

Больше всего - на 50,5% - снизился объем продаж в марте готовой одежды. Далее идут мебель (минус 26,8%), готовая пища и напитки в ресторанах (минус 26,5%), автомобили и запчасти к ним (минус 25,6%), спорттовары, музыкальные инструменты и книги (минус 23,3%), автогорючее (минус 17,2%), электроника и бытовая техника (минус 15,1%). Наоборот, возросли объемы розничных продаж продуктов питания и напитков в магазинах (25,6%), а также предметов личной гигиены (4,3%). Согласно прогнозу МВФ, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем - рост на 4,7%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet