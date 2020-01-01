ВОЗ обновила стратегию по борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения сожалеют о решении Трампа сократить финансирование.

Всемирная организация здравоохранения в среду, 15 апреля, опубликовала обновленную стратегию по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Документ был обнародован после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении финансирования ВОЗ.

"Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус. Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Он выразил сожаление в связи с решением США приостановить взносы.

Опубликованный документ состоит из 28 страниц. Он, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.

Ранее сообщалось, что президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы. Из-за этого организация недополучит сотни миллионов долларов.

Решение Трампа раскритиковали в ООН, ЕС, России и Китае.

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