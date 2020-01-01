Британия и Евросоюз договорились о датах переговоров о сотрудничестве

Завершающий этап переговоров об отношениях после Brexit должен состояться 1 июня. Британия хочет договориться о свободной торговле с ЕС.

Британия и ЕС согласовали сроки трех раундов переговоров об отношениях после Brexit

Переговоры между Великобританией и Евросоюзоас пройдут в недели, начинающиеся 20 апреля, 11 мая и 1 июня в формате видеоконференции. Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 15 апреля.

Дать переговоров согласовали на встрече между переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и его британским коллегой Дэвидом Фростом, которую они охарактеризовали как "конструктивную".

Британия хочет заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Пока на Британию временно распространяются правила ЕС до момента, когда будет разработано новое постоянное соглашение.

Британское правительство настаивает, что не планирует продолжать временный переходный режим за пределы текущего крайнего срока, назначенного на декабрь. Стороны заявляют, что хотят достичь соглашения до конца года, чтобы с 2021 началось новое сотрудничество по всем направлениям.

Напомним, что ранее Британия и ЕС отменили переговоры по Brexit из-за COVID-19. Лондон и Брюссель рассматривают альтернативные способы проведения переговоров, среди которых использования видеосвязи.

Также сообщалось, что Британия потратила более $5 млрд на подготовку к Brexit. В сумму расходов Лондона вошли траты на персонал, внешние консультации и рекламную кампанию.

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