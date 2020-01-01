В Чили власти выдавали летальные случаи коронавируса за выздоровления

Местные власти использовали формулировку "пациенты больше не заразны", имея в виду и смерти, и выздоровления.

Власти Чили внесли летальные случаи коронавируса в статистику выздоровлений, так как "пациенты больше не заразны". Об этом заявил глава Минздрава Чили Хайме Маналич, передает Newsweek в среду, 15 апреля.

"У нас 898 пациентов, которые более не заразны, не являются источниками инфекции для других, и мы причисляем их к выздоровевшим. Это те, кто находился на карантине 14 дней или те, кто, к сожалению, скончался", - цитирует журнал высказывание чиновника.

При этом неизвестно, когда власти Чили начали вести статистику именно так. Сформированные данные в итоге приняли у чилийских госорганов международные статистические службы.

В университете Джона Хопкинса приводят данные, что в Чили зафиксировано 7,9 тысячи случаев заражения, при этом известно о 92 подтвержденных летальных исходах, а также сообщается о более чем 2,3 тысячи выздоровевших.

Напомним, что ранее ВОЗ обновила стратегию по борьбе с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения сожалеют о решении Трампа сократить финансирование.

Также сообщалось, что Евросоюз определил критерии для снятия карантина. Рекомендации Евросоюза: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга.

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