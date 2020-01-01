Дети изоляции. Что успел на карантине Ассанж

Пока основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж почти семь лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, он обручился и стал отцом двоих сыновей.

Весь мир сходит с ума от двух месяцев карантина, а основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж почти семь лет безвылазно находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

О пребывании Ассанжа в посольстве уже опубликовано много историй, но он перестает удивлять. Оказывается в изоляции основатель WikiLeaks еще и успел завести детей.

Стелла Моррис — бывший юрист Ассанжа, называет себя его невестой и матерью его сыновей.

Знаменитый узник

Джулиан Ассанж – основатель сайта WikiLeaks, сайта на котором публиковалась секретная информация правительств и дипломатическая переписка, добытая хакерским путем. В 2006 году Ассанж опубликовал около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане, а также десятки тысяч документов о войне в Ираке. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых свидетельств, особенно видеоинформации, разразился международный скандал.

В июле 2012 года Ассанж сообщил, что Wikileaks опубликует около 2,4 млн документов, связанных с конфликтом в Сирии.

В 2010 году в Швеции против Ассанжа выдвинули обвинения в изнасиловании. Ассанж назвал их несправедливыми и перебрался в Великобританию. В Лондоне он находился под подпиской о невыезде, пока суд решал вопрос о его выдаче шведским властям.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019 Эквадор не сдал его британским властям.

Эквадор лишил основателя WikiLeaks статуса беженца. Президент страны Ленин Морено объяснил это тем, что Ассанж вмешивался во внутренние дела разных стран и пользовался в посольстве запрещенными устройствами. Сразу после смены статуса Ассанжа лондонская полиция арестовала его по запросу США. Там деятельность Ассанжа расследуют с 2010 года. Ему предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и в сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.



В феврале в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США.

Новая жена

37-летняя юристка Стелла Моррис — уроженка ЮАР и гражданка Швеции. Она изучала политику и право в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета и получила степень магистра в Оксфорде. Раньше ее звали Сара Гонсалес Девант, но она из соображений конспирации официально поменяла имя на Стелла Моррис после того, как в 2011 году присоединилась к команде юристов Джулиана Ассанжа и стала передавать юридические документы по его делу WikiLeaks.

Моррис знает шведский язык, поэтому ее позвали защищать Ассанжа от обвинений в изнасиловании, выдвинутых против него в Швеции в 2010 году.

Моррис каждый день навещала Ассанжа в эквадорском посольстве. В 2015 году их отношения переросли в роман. Год спустя Моррис родила сына Габриэля. Когда мальчику была неделя от роду, его пронесли в посольство под видом чужого ребенка, чтобы показать Ассанжу. Впоследствии Моррис еще не раз устраивала тайные встречи отца и сына. По ее словам, в 2018 году нанятый эквадорскими властями охранник из посольства признался ей, что его попросили выкрасть грязный подгузник Габриэля, чтобы сделать тест ДНК и проверить родство мальчика с Ассанжем.

В 2017 году Ассанж попросил Моррис выйти за него замуж. Они надеялись пожениться либо в посольстве, либо когда Ассанж его покинет. “Влюбиться, обручиться, иметь детей, пока он находился там, было актом протеста”, — объяснила Моррис. По ее словам, Ассанж был любящим партнером и хорошим отцом. В 2018 году она снова забеременела. Второй сын родился в феврале 2019 года, его назвали Макс. Мать не смогла пронести новорожденного в посольство: к тому моменту Ассанжу запретили принимать гостей, пользоваться телефоном и интернетом. Но Моррис сняла роды на видео и тайно передала запись Ассанжу. Первые роды она для него тоже записала.

Каминг аут

Ранее ни Моррис, ни Ассанж публично не говорили о своих отношениях. Сейчас же WikiLeaks даже выложил видео с Моррис и детьми.

Женщина утверждает, что пребывание Ассанжа в тюрьме негативно повлияло на его психику. Но рассказать об отношениях с Ассанжем она решила не из-за этого, а из-за коронавируса. По ее словам, ее партнер имеет хроническое заболевание легких и вдвойне уязвим перед инфекцией.

“Я долго боялась, что Джулиан совершит суицид, если не удастся остановить его экстрадицию в США. Теперь я боюсь, что могу потерять его из-за коронавируса”, — сказала Моррис. По ее словам, они хотят пожениться в тюрьме.

Как пишет Daily Mail, информация о детях Ассанжа впервые появилась в судебных документах по его делу на прошлой неделе. Юрист основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон, заявление которой цитируют NBC News и The Washington Post, подтвердила, что Моррис раскрыла свою связь с Ассанжем, чтобы его адвокаты могли использовать это в качестве аргумента при очередном прошении об освобождении под залог.

25 марта суд уже отказался выпустить Ассанжа под залог из-за коронавируса, но с тех пор в тюрьме Белмарш от COVID-19 умер по меньшей мере один заключенный.