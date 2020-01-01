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В США больше 9 тысяч медиков заболели коронавирусом

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При этом 90% медиков не были госпитализированы - в больницах лечатся 184 медработника, а 27 уже скончались.
В США коронавирусом заразились более 9,2 тыс. медиков
В США коронавирусом заразились более 9,2 тыс. медиков

Коронавирус зафиксировали у более 9,2 тысячи медиков в США, из них 27 уже скончались. Об этом сообщает CNN в среду, 15 апреля.

Замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат заявила, что 90% инфицированных медиков не были госпитализированы. Сейчас в отделения интенсивной терапии поступили только 184 медика.

"Я думаю, мы все поняли, что вирус является большей угрозой, чем мы думали", - сказала Шухат и подчеркнула важность обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что накануне за сутки коронавирус выявили у 90 медиков. За минувшие сутки в Украине зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса.

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Теги: США, медики, врачи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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