В России решили перенести парад 9 мая - СМИ

В Москве не будут проводить парад в День победы, а перенесут его на более позднюю дату. Пока как варианты рассматривают 24 июня или 3 сентября.

Парад ко Дню победы в России не будут проводить 9 мая, а перенесут его на более позднюю дату. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК в среду, 15 апреля.

Издание пишет, что информацию подтвердили три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны. При этом официальное объявление о переносе может состояться на этой неделе, с речью может выступить лично Владимир Путин.

Ранее сегодня три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

"Мы обратились к президенту с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня - в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади - либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны", - заявил Владимир Шаманов.

В ответ на предложение спикер Путина Песков заявил, что российский президент обязательно его рассмотрит.

Напомним, что ранее Трамп отказался от визита в Москву на 9 мая. Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая на торжествах по случаю Дня Победы.

Также сообщалось, что Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы. Власти Беларуси не намерены отменять мероприятия к 75-летию окончания Второй мировой войны из-за коронавируса.

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