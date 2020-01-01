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Facebook предлагают использовать для поиска зараженных

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Данные могут быть полезны на ранних и более поздних стадиях распространения вируса, когда заражённых еще мало или их количество достигло пика и уменьшается, так как помогают узнать, какие районы рискуют стать новым очагом.
Facebook будет помогать искать зараженных
Facebook будет помогать искать зараженных

Новые очаги заражения можно вычислить, используя списки друзей на Facebook, считают исследователи из Нью-Йорского университета. Эксперты провели анализ характера распространения вируса в двух очагах инфекции - округе Уэстчестер, США, и провинции Лоди в Италии. И обнаружили, что сильнее всего вирус поразил те районы, жители которых были связаны с “горячими точками” через социальную сеть. Об этом сообщает The Guardian.

Проанализировав списки друзей на Facebook жителей пригорода Нью-Йорка, исследователи пришли к выводу, что сильнее всего с ним были связаны прибрежные зоны и центр города. На практике заражённых в этих местах оказалось больше, чем в других районах города. Исследуя связи с Уэстчестером они также смогли вычислить и другие “горячие точки”- Майами и горнолыжные курорты в южном и центральном Колорадо, популярные места отдыха для многих состоятельных жителей округа.

Подобная ситуация сложилась и в Лоди. Используя Facebook исследователи проследили связь очага инфекции с районом Римини, популярным морским курортом на Адриатике, который в итоге тоже стал очагом заражения.

“Списки друзей позволяют определить, с какими областями сильнее всего связан очаг инфекции, при этом не нарушая конфиденциальность пользователей”- считают ученые.  

Исследование было основано на новом инструменте, который называется “Индекс социальной связности” и был создан авторами совместно с Facebook.

Ранее корпорации Apple и Google заявили, что совместными усилиями создадут глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

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Теги: Технологии, исследования, Facebook, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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