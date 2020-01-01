Facebook предлагают использовать для поиска зараженных

Данные могут быть полезны на ранних и более поздних стадиях распространения вируса, когда заражённых еще мало или их количество достигло пика и уменьшается, так как помогают узнать, какие районы рискуют стать новым очагом.

Новые очаги заражения можно вычислить, используя списки друзей на Facebook, считают исследователи из Нью-Йорского университета. Эксперты провели анализ характера распространения вируса в двух очагах инфекции - округе Уэстчестер, США, и провинции Лоди в Италии. И обнаружили, что сильнее всего вирус поразил те районы, жители которых были связаны с “горячими точками” через социальную сеть. Об этом сообщает The Guardian.

Проанализировав списки друзей на Facebook жителей пригорода Нью-Йорка, исследователи пришли к выводу, что сильнее всего с ним были связаны прибрежные зоны и центр города. На практике заражённых в этих местах оказалось больше, чем в других районах города. Исследуя связи с Уэстчестером они также смогли вычислить и другие “горячие точки”- Майами и горнолыжные курорты в южном и центральном Колорадо, популярные места отдыха для многих состоятельных жителей округа.

Подобная ситуация сложилась и в Лоди. Используя Facebook исследователи проследили связь очага инфекции с районом Римини, популярным морским курортом на Адриатике, который в итоге тоже стал очагом заражения.

“Списки друзей позволяют определить, с какими областями сильнее всего связан очаг инфекции, при этом не нарушая конфиденциальность пользователей”- считают ученые.

Исследование было основано на новом инструменте, который называется “Индекс социальной связности” и был создан авторами совместно с Facebook.

Ранее корпорации Apple и Google заявили, что совместными усилиями создадут глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

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