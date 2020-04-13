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В Исландии дали совет гражданам, как добавить себе сил во время пандемии

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Чиновники дали совет жителям страны, как не приуныть на карантине, а заодно получить дополнительные силы и энергию.
Обнимать дерево советуют не меньше пяти минут
Обнимать дерево советуют не меньше пяти минут
via skogur.is

Работники лесного хозяйства Халлормсстадур, что на востоке Исландии посоветовали жителям страны чаще ходить в лес и обнимать деревья. Об этом пишет портал Iceland Review.

По их словам, объятия с деревьями не только могут поднять настроение, но и “придать сил, энергию и ощущение расслабленности на весь день”.

Лесники подчеркнули, что обнимать дерево нужно не менее пяти минут, прижимаясь всем телом к стволу.

“Кроме того, это нужно делать желательно с теми растениями, которые находятся в глубине леса, а не возле трасс. Это дает большую вероятность того, что ранее дерево никто не трогал”

Ранее в Исландии был зарегистрирован пациент, у которого нашли сразу два штамма коронавируса. 

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Теги: здоровье, лес, Исландия, советы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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