В Исландии дали совет гражданам, как добавить себе сил во время пандемии
Работники лесного хозяйства Халлормсстадур, что на востоке Исландии посоветовали жителям страны чаще ходить в лес и обнимать деревья. Об этом пишет портал Iceland Review.
Oh, Iceland. https://t.co/6lOx5id8oD— David Roberts (@drvox) April 13, 2020
По их словам, объятия с деревьями не только могут поднять настроение, но и “придать сил, энергию и ощущение расслабленности на весь день”.
Лесники подчеркнули, что обнимать дерево нужно не менее пяти минут, прижимаясь всем телом к стволу.
“Кроме того, это нужно делать желательно с теми растениями, которые находятся в глубине леса, а не возле трасс. Это дает большую вероятность того, что ранее дерево никто не трогал”
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