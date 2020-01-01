Трамп потребовал писать свое имя на чеках госпомощи американцам - СМИ

Минфин США уже сделал соответствующее распоряжение, пишет WP. Теперь на чеках, которые получать 70 млн граждан США, будет написано "Дональд Дж. Трамп".

Имя Трампа напечатают на чеках государственной помощи для американцев - WP

В США Минфин распорядился напечатать имя президента Дональда Трампа на чеках госпомощи американцам. Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 16 апреля.

WP ссылается на источник в налоговой службе США и информирует, что такое требование высказал сам Трамп. Для налоговой службы это решение является беспрецедентным.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - сказано в публикации.

Чеки материальной помощи в сумме 1200 долларов получат 70 миллионов американцев. На них будет написано "Дональд Дж. Трамп".

Напомним, что экономические показатели в США падают рекордными темпами. Промышленное производство в марте упало максимальными темпами за 74 года, а розничная торговля - за 28 лет.

Также сообщалось, что вопреки рекордным количествам смертей, Трамп уже готовит план по открытию страны после карантина. Американский лидер пообещал разослать губернаторам инструкции по безопасному открытию штатов.

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