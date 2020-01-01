Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 137 тыс
По состоянию на утро четверга, 16 апреля, общее количество умерших вследствие заражения коронавирусом в мире составляет 136 938 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 30 844 человека, в Италии - 21 645 человек, в Испании - 18 812 и Франции - 17 167 и в Великобритании - 12 868.
Всего в мире 2 063 161 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 512 032 человек.
Ранее ученые назвали последствия COVID-19 для организма.
Напомним, что ранее ВОЗ обновила стратегию по борьбе с коронавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения сожалеют о решении Трампа сократить финансирование.
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