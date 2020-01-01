В Польше предложили отменить выборы и продлить президентство Дуды

В Польше из-за коронавируса предлагают отменить выборы и продолжить президентство Дуды еще на два года.

Правящая партия Польши Право и справедливость и партия Согласие внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до семи лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая, сообщает Polskie radio.

Отметим, что сейчас срок каденции президента в Польше составляет пять лет.

В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого Закона становятся недействительными".

В обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего о необходимости удержания стабильности в отношении должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.

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