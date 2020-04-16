Рассекречен донос Сталину о самоубийстве Гитлера

В докладе, который передал Сталину Жуков, говорится, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.

Обнародован доклад маршала Георгия Жукова верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину о самоубийстве фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российское военно-историческое общество (РВИО).

В документе отмечается, что Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине.

В донесении Жукова представлены данные органов "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, основанные на показаниях попавшей в плен обслуги высших функционеров Третьего рейха.

В документе говорится, что контрразведчики задержали на территории Рейхстага личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера. Те заявили, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, но место захоронения тела им не известно, а Геббельс и его жена покончили жизнь самоубийством 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

"При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену. Дополнительно был вызван работавший четыре года в министерстве пропаганды "генеральный секретарь белорусского комитета" Барткевич, который также опознал Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под охрану", — писал Жуков.

Для подтверждения полученных данных было приказано утром 3 мая "предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, после чего донесено будет вам дополнительно", сообщал маршал.

Кроме того, по словам Жукова, "одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера".

Донесение входит в число уникальных документов, которые РВИО опубликовало по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии. В этих материалах из Центрального архива Министерства обороны представлены подлинные боевые донесения, карты, резолюции и подписи представителей советского военного командования - от командира дивизии до Верховного главнокомандующего.

Ранее были обнародованы неизвестные фото Адольфа Гитлера. Также сообщалось, что головной убор Гитлера продали за 50 тысяч евро.

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