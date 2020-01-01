У побережья США застрял круизный лайнер с сотнями украинцев

Американских виз у 250 членов экипажа лайнера нет и поэтому они уже месяц не могут сойти на сушу.

Недалеко от побережья Майами (штат Флорида, США) остановился из-за карантина круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины. Об этом вечером в среду, 15 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что украинцы, которые работают на данном лайнере, застряли на судне в связи с карантином. Выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что они обеспечивают возвращение граждан, если этот процесс был правильно реализован другими ведомствами. Над возвращением 250 украинцев сейчас уже работают.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационным мероприятиям в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - пояснил начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Напомним, на прошлой неделе на круизном лайнере Greg Mortimer COVID-19 выявили у большинства пассажиров.

Ранее сообщалось, что судно Diamond Princess находилось на карантине. Последних членов команды эвакуировали 1 марта. Всего на судне находились 3,6 тысяч человек из 50 стран. Общее число заболевших превысило 600 человек, несколько умерли.

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