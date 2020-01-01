Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет РФ обвиняет командира самолета в неправильной посадке, случившейся в мае прошлого года.

Опубликовано новое видео аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск в мае прошлого года. Его обнародовал Следственный комитет РФ в YouTube.

На кадрах ролика видно, как при посадке заносит горящий лайнер, из него выбрасываются трапы, пассажиры спускаются на полосу и бегут.

СК РФ обвиняет командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова в неправильной посадке. Ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет заключения.

Напомним, авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года.

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