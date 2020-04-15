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На борту французского авианосца 668 моряков заразились COVID-19

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Авианосец "Шарль де Голль" участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море. Он вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось.
Эвакуированные моряки с авианосца "Шарль де Голль"
Эвакуированные моряки с авианосца "Шарль де Голль"

На борту единственного французского авианосца "Шарль де Голль" число инфицированных коронавирусом COVID-19 моряков достигло 668 человек. Об этом накануне сообщило издание Le Figaro со ссылкой на данные Минобороны Франции.

Отмечается, что всего проверку прошли 1767 моряков, почти все с "Шарля де Голля". Еще треть результатов пока неизвестна. Более 30 моряков уже госпитализированы.

Остальные инфицированные находятся под строгим медицинским контролем на борту.

Авианосец "Шарль де Голль" недавно участвовал в учениях с североевропейскими флотами в Балтийском море. Он вернулся домой в Тулон на две недели раньше, чем ожидалось, после того, как около 50 членов экипажа заразились коронавирусом.

Также сообщалось, что на борту американского авианосца Theodore Roosevelt заразились 447 членов экипажа. Большинство членов команды покинули корабль.

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Теги: Франция, инфекция, корабль, моряки, заражение, авианосец, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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