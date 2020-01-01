В США провели "космическое" ускорение Боинга
Американская компания осуществила генеральное испытание системы запуска космической ракеты с борта самолета.
Компания Virgin Orbit провела испытание модифицированного Boeing 747, оборудованного системой для запуска космической ракеты легкого класса. Видео испытания опубликовано на Youtube-канале компании.
Самолет взлетел из аэрокосмического центра в пустыне Мохаве и в запланированный момент совершил форсажное ускорение на высоте около 11 км, как при запуске ракеты.
Состоявшийся 12 апреля полет стал финальным этапом испытания самолета-носителя.
Ранее сообщалось, что на МКС в условиях пандемии отправили новый экипаж.
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