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В США провели "космическое" ускорение Боинга

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Американская компания осуществила генеральное испытание системы запуска космической ракеты с борта самолета.

Компания Virgin Orbit провела испытание модифицированного Boeing 747, оборудованного системой для запуска космической ракеты легкого класса. Видео испытания опубликовано на Youtube-канале компании.

Самолет взлетел из аэрокосмического центра в пустыне Мохаве и в запланированный момент совершил форсажное ускорение на высоте около 11 км, как при запуске ракеты.

Состоявшийся 12 апреля полет стал финальным этапом испытания самолета-носителя.

 

 
 

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Теги: космос, США, самолет, Технологии, видео
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Источник: korrespondent.net

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