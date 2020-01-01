В США провели "космическое" ускорение Боинга

Американская компания осуществила генеральное испытание системы запуска космической ракеты с борта самолета.

Компания Virgin Orbit провела испытание модифицированного Boeing 747, оборудованного системой для запуска космической ракеты легкого класса. Видео испытания опубликовано на Youtube-канале компании.

Самолет взлетел из аэрокосмического центра в пустыне Мохаве и в запланированный момент совершил форсажное ускорение на высоте около 11 км, как при запуске ракеты.

Состоявшийся 12 апреля полет стал финальным этапом испытания самолета-носителя.

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