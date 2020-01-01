В Мичигане прошли массовые протесты против усиления карантина

Протестующие без масок пришли под здание Капитолия штата и требовали отменить карантин.

В Мичигане представители консервативных политических сил организовали масштабную акцию протеста против усиления мер карантина, которые объявил губернатор-демократ Уитмер, сообщает ABC News.

Так, тысячи демонстрантов в Лансинге, столице штата Мичиган, вышли на акцию Операция Gridlock.

По данным полиции в акции участвовали от 3 000 до 4 000 человек. Большая часть из них протестовала флагами и гудками в машинах, заблокировав центральные магистрали города на несколько часов. Однако около 150 человек собралась у Капитолия штата.

Протестующие заявляли, что остались без работы и считают это катастрофой.

В свою очередь губернатор Уитмер сказала, что разочарована, поскольку большинство людей были без масок.

Напомним, в среду Трамп заявил, что США прошли пик коронавируса и анонсировал презентацию новых принципов для возобновления экономики.

Число погибших от коронавируса в США самое высокое в мире. За последнее сутки в Штатах от коронавируса умерло почти 2,5 тысячи человек. Перед этим сообщалось, что смерти зафиксированы во всех штатах.

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