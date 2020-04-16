Врач Малышева назвала Covid-19 прекрасным вирусом, - СМИ

Известная россиянка публично оскандалилась.

Известная врач-телеведущая, профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева публично оскандалилась из-за заявления о коронавирусе.

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Скандал случился во время прямого эфира Малышевой в Instagram, сообщает УНИАН.

В прямом эфире Малышева рассказала, что думает по поводу коронавируса и удивила всех своим неоднозначным заявлением. Врач заявила, что это прекрасный вирус, так как он убивает только стариков.

Вы говорили, что это не опасно. Теперь говорите на языке правительства, что очень опасно. Где правда? - спросила Малышевой одна из подписчиц.

На это доктор ей ответила неожиданно.

Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю. Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших, - сказала она.

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Врач аргументировала, что средний возраст умерших из-за коронавируса - 79,5 лет, а дети им практически не болеют. Поэтому вирус она считает “прекрасным”.

Также Малышева отметила, что с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. Причина кроется в том, что от кори умирают дети, а от коронавируса - нет.

Напомним, в РФ за сутки почти 3,5 тысячи больных COVID-19. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 3 448. Всего в стране количество больных превысило 27,9 тыс.

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