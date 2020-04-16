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Во Франции разбился военный вертолет, есть жертвы

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Вертолет с военными упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант.
Погибли французские военные
Погибли французские военные
Le Depeche.
 
Во Франции в Пиренеях во время учебного полета упал военный вертолет, в результате чего двое военных погибли, еще пятеро госпитализированы, пишет Le Depeche.
 
"В результате аварии вертолета 5-го полка боевых вертолетов во время учебного полета в департаменте Верхние Пиренеи погибли двое военных и пятеро ранены", - говорится в сообщении.
 
Обстоятельства авиакатастрофы выясняются. 
 
Военно-транспортный вертолет Кугуар упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант в департаменте Жер на юге Франции. 
 
Экипаж и 5 пассажиров были военными 5-го полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции. Раненые находятся в больницах Тарбе и Тулузы.
 
Очевидцем трагедии стал местный фермер, проживающий на расстоянии 100 м от места падения вертолета. Он сообщил в спасательную службу.
 
 
 
Начато расследование авиакатастрофы.
 
Напомним, недавно самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета на востоке провинции Пенджаб.
 
Также недавно на Филиппинах произошла катастрофа с самолетом, который вез врачей и медикаменты для борьбы с коронавирусом.

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Теги: авиакатастрофа, Франция, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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