Во Франции разбился военный вертолет, есть жертвы

Вертолет с военными упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант.

Во Франции в Пиренеях во время учебного полета упал военный вертолет, в результате чего двое военных погибли, еще пятеро госпитализированы, пишет Le Depeche.

"В результате аварии вертолета 5-го полка боевых вертолетов во время учебного полета в департаменте Верхние Пиренеи погибли двое военных и пятеро ранены", - говорится в сообщении.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Военно-транспортный вертолет Кугуар упал посреди сельскохозяйственных угодий в холмистой и лесистой местности вблизи села Буиль-Девант в департаменте Жер на юге Франции.

Экипаж и 5 пассажиров были военными 5-го полка боевых вертолетов из состава Сухопутных войск ВС Франции. Раненые находятся в больницах Тарбе и Тулузы.

Очевидцем трагедии стал местный фермер, проживающий на расстоянии 100 м от места падения вертолета. Он сообщил в спасательную службу.

Начато расследование авиакатастрофы.

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