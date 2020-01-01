В Чехии за сутки ни одной смерти от COVID-19 впервые с 23 марта

С начала пандемии умерли 166 жителей Чехии, выздоровел 831 пациент. Заболевание было обнаружено всего у 6303 человек.

В Чехии за прошедшие сутки не зафиксировали ни одной смерти среди инфицированных коронавирусом COVID-19. Это произошло впервые с 23 марта, сообщает издание Novinky со ссылкой на данные Минздрава Чехии в четверг, 16 апреля.

Отмечается, что за сутки было проведено 8332 теста – это самый большой показатель с начала тестирования. Общее количество проведенных тестов в Чехии – 146 004.

В среду коронавирусом заразились 160 человек, что является самым низким количеством даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников. В предыдущие два дня это число было даже меньше 100.

С начала пандемии умерли 166 человек, выздоровел 831 пациент. Заболевание было обнаружено всего у 6303 человек.

Больше всего зараженных в Праге (1493 человек), Центральной Чехии (771) и Моравско-Силезском регионе (738).

Накануне правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля.

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