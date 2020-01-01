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Из-за снегопада в Чикаго произошло массовое ДТП

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В США из-за внезапного снегопада на одной из трасс столкнулись более 60 автомобилей.

В Чикаго, США, температура воздуха внезапно опустилась ниже нуля и прошел сильный снегопад. Об этом сообщают местные СМИ.

В результате этого на одной из трасс столкнулись около 60 авто. Ранены 14 человек.

 
 
Также Корреспондент писал, что пенсионера замуровало в доме снегом.
 

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Теги: США, ДТП, видео, снег, непогода
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Источник: korrespondent.net

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