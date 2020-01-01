Из-за снегопада в Чикаго произошло массовое ДТП
В США из-за внезапного снегопада на одной из трасс столкнулись более 60 автомобилей.
В Чикаго, США, температура воздуха внезапно опустилась ниже нуля и прошел сильный снегопад. Об этом сообщают местные СМИ.
В результате этого на одной из трасс столкнулись около 60 авто. Ранены 14 человек.
Ранее сообщалось, что Карпаты засыпало апрельским снегом.
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