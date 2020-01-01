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В Швейцарии карантин будут снимать в три этапа

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Первый этап планируют объявить в конце апреля, а третий, когда откроются заведения общепита, будет возможен не ранее июня.
Швейцария распланировала этапы снятия карантина
Швейцария распланировала этапы снятия карантина

Власти Швейцарии планируют объявить о трехэтапном ослаблении карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает Reuters.

Отмечается, что министр здравоохранения Ален Берсет сообщит о трехэтапном плане открытия закрытых предприятий и школ.

Так, компании, которые предоставляют личные услуги, такие как парикмахеры и физиотерапевты, возобновят свою работу с 27 апреля. После чего, 11 мая планируют открыть школы, если ситуация в стране будет стабильной. Кроме того, до 8 июня бары и рестораны будут оставаться закрытыми.

Как отмечается, в Швейцарии зафиксировано 26 267 случаев заражений коронавирусом, из которых 1234 людей погибло.

Ранее сообщалось, что Чехия планирует снимать карантин в пять этапов.

Напомним, Дания первой в Европе открыла школы и детсады во время карантина.

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Теги: Швейцария, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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