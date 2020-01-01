Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов"

Лидер Беларуси указал на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Лукашенко не раз давал понять, что считает преувеличенной угрозу пандемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба главы белорусского государства в четверг, 16 апреля.

В частности, Лукашенко затронул вопрос распространения коронавируса, указав на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед инфекцией.

"Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", – сказал Лукашенко.

По состоянию на 16 апреля, в Беларуси заразились COVID-19 более 4200 человек, умерло 40 пациентов. Также 65 человек нуждаются в поддержке аппаратами искусственной вентиляции легких. На сегодня в Беларуси зарегистрировано 116 детей с подтвержденным коронавирусом.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

Также Лукашенко считает, что в селах люди перегибают палку с мерами защиты от коронавируса.

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