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Польша снимает запрет на прогулки в парках

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В то же время в стране останутся такие ограничения как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний.
С 19 апреля Польша ослабит ограничения
С 19 апреля Польша ослабит ограничения
telegraf.com.ua
 
В Польше решили ослабить ограничения в связи с пандемией и разрешить с понедельника прогулки в парках, заявил министр государственных активов Яцек Сасин, пишет RMF24.
 
Министр сообщил, что с понедельника Польша, скорее всего, позволит прогулки в парках, лесах и других зеленых зонах, с соблюдением социальной дистанции.
 
"Финального решения еще нет, его должны принять и объявить сегодня.
 
В первую очередь, ожидается открытие зон рекреации. Другие ограничения для безопасности останутся - такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний ", - заявил Яцек Сасин.
 
Также правительство пересмотрит ограничения максимального количества людей в магазинах.
 
"Теперь ограничения будут зависеть от площади магазинов, а не количества касс. Возможно, такое же решение предложат для церквей", - отметил Сасин.
 
В то же время, об открытии школ пока речь не идет.
 
Как сообщалось, в Польше с 19 апреля планируют "медленно размораживать экономику", которая остановилась из-за пандемии. 
 
Недавно в Польше установили антирекорд по числу смертей от коронавируса. Тогда за сутки умерли от COVID 30 человек.

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Теги: Польша, пандемия, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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