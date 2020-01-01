СМИ: В домах престарелых Испании скончались от COVID почти 12 тыс человек

В Испании в домах престарелых и людей с инвалидностью погибли как минимум 11 600 человек, сообщают СМИ.

В учреждениях социальной опеки погибли как минимум 11 600 человек

В Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек. Об этом сообщает издание El Pais, ссылаясь на собственные подсчеты.

Эта цифра - 11 657 погибших - охватывает умерших в домах престарелых и людей с инвалидностью. Подсчет осуществили на основе данных, которые предоставляли различные регионы Испании - из тех, которые приводили отдельные цифры по погибшим в таких заведениях. Некоторые регионы присылают Министерству здравоохранения данные только по умершим в больницах, некоторые регионы - общее количество погибших одной цифрой.

По данным департамента социальной политики Мадрида, обнародованным в среду, в регионе в 710 учреждениях социальной опеки умерли 4953 человек - или с подтвержденным Covid-19, либо не протестированы, но с характерными симптомами. Точное количество погибших в домах престарелых еще не установлена.

В Каталонии в понедельник сообщили о 1898 погибших в домах престарелых - с подтвержденным диагнозом или характерными симптомами.

Официальных данных, которые охватывали данные со всех регионов страны, еще не обнародовали.

Издание отмечает также, что официальная статистика количества погибших от коронавируса не отражает реальное количество умерших от COVID-19, поскольку тест на коронавирус делали не всем больным, умерших у себя дома или в домах престарелых.

Учреждения социальной опеки в любом случае должны информировать центральную власть о погибших. Министерство здравоохранения Испании выдавало приказ, который должен установить единый шаблон представления отчетов и упорядочить информацию, однако проблема до конца еще не решена.

Напомним, что ранее в Испании заявили о достижении пика COVID-19. В Минздраве страны заявили, что теперь их главная задача - сломить эпидемиологическую кривую.

Открыты Ноевы ковчеги. Испания проигрывает вирусу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet