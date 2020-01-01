Байден опережает Трампа в рейтинге популярности

За потенциального кандидата от Демократической партии готово проголосовать больше людей, чем за представителя республиканцев.

Бывший вице-президент США Джо Байден более популярен у американских избирателей, чем нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

Так, если бы выборы состоялись сейчас и выбор был бы между Байденом или Трампом, 48% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена. За Трампа отдали бы голоса 43% респондентов. Таким образом, Байден опережает Трампа на пять процентных пунктов. Остальные участники исследования либо не определились с выбором, либо не собираются идти на голосование.

Исследователи выяснили, что как Трампа, так и Байдена поддерживает подавляющее большинство сторонников тех партий, которые они представляют. Нынешнего президента США поддерживает 91% избирателей, симпатизирующих республиканцам, Байден пользуется почти такой же поддержкой (90%) среди сторонников демократов.

Между тем, на вопрос о том, кто победит на выборах 2020 года, 57% опрошенных заявили, что выиграет Трамп. 43% считают, что победу одержит Байден.

Опрос проводился 12-14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американских избирателей.

Американские СМИ напоминают, что подобные опросы показывают, какой реальной поддержкой пользуется Байден и Трамп. Однако в США президента избирают в результате непрямых выборов, победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна, даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то, что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника Джо Байдена в президентской гонке.

Отметим, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берни Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.

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