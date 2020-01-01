COVID-19: в ВОЗ заявили о ключевом моменте для Европы

Динамика заболеваемости в европейских странах во второй половине апреля станет решающей в деле борьбы с пандемией.

В ВОЗ ожидают развития ситуации в ближайшие недели

Ближайшие недели станут ключевыми в борьбе с коронавирусом в европейских странах. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Интерфакс-Украина.

"Ближайшие недели сыграют ключевую роль для Европы", - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Вместе с тем, Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в наиболее пострадавших от коронавируса европейских странах - таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.

"Однако, несмотря на небольшие позитивные сигналы, исходящие из некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь, Россия", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 397 новых случаев заражения коронавирусом, в то время, как накануне сообщалось о 392 новых случая COVID-19 .

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