Беларусь обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на COVID-19.

Сегодня Беларусь обогнала Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено 81 246 тестов на COVID-19. Тестирование осуществляют 24 лаборатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси у себя в Telegram-канале.

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“Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для “наркоманов и курцов“. Лидер Беларуси указал на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

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