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Беларусь обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

Комментариев: 2
В Беларуси провели более 80 тысяч тестов на COVID-19.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Сегодня Беларусь обогнала Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране было проведено 81 246 тестов на COVID-19. Тестирование осуществляют 24 лаборатории. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси у себя в Telegram-канале

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“Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для “наркоманов и курцов“. Лидер Беларуси указал на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией. 

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Теги: Беларусь, Украина, Коронавирус, Тесты, Пандемия, Эпидемия
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    16.04.2020, 16:20
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Населення України - 41,98 млн., населення Білорусії - 9 41 млн. Так що з чим порівнювати? Чи не пора Лукашенку роги обламати за його кураж перед вірусом, га, сябри?
Колишній-східняк    16.04.2020, 16:21
Оценка:  +5
Колишній-східняк
9,41 млн
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