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Испанские школьники "автоматом" получат хорошие оценки из-за пандемии

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Испанские преподаватели обеспокоены, что школьники, которые не имеют доступ к онлайн-обучению, начнут отставать.
Школьникам "автоматом" поставят оценки
Школьникам "автоматом" поставят оценки
Pixabay
 
Министерство образования Испании решило поставить всем школьникам автоматически проходные баллы за текущий семестр в связи с пандемией, сообщает El Pais.
 
Ведомство договорилось об этом с региональными органами образования.
 
Конкретные баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на успешность учащихся в предыдущие два семестра.
 
Ученикам с плохими оценками дадут возможность пересдать некоторые предметы осенью, но никого оставлять на второй год не будут - "кроме незначительных исключений, требующих согласования с региональными органами образования".
 
Отметим, что в Испани школьники уже больше месяца учатся дистанционно. 
 
Школы попытались организовать полноценное обучение онлайн, но с разным успехом. Учителя переживают, что те, кто не имеет доступа к необходимым технологиям, вследствие карантина начнут отставать. Таких - около 10%.
 
Отдельные образовательные организации призвали власть продолжить работу школ летом, если это позволит эпидемическая ситуация. Это нужно для того, чтобы ученики, которые нуждаются в дополнительной помощи, могли посещать курсы и участвовать в спортивных мероприятиях.
 
Отметим, в Украине также запустили онлайн-школу в связи с пандемией. В первый день ее запуска аудитория "учеников" оценивалась в болеее 3,3 млн человек.
 
Проект Всеукраинская школа онлайн для учащихся 5-11 классов стартовал 6 апреля.

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Теги: Испания, школы, пандемия, карантин
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Источник: korrespondent.net

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