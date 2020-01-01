Испанские школьники "автоматом" получат хорошие оценки из-за пандемии

Испанские преподаватели обеспокоены, что школьники, которые не имеют доступ к онлайн-обучению, начнут отставать.

Министерство образования Испании решило поставить всем школьникам автоматически проходные баллы за текущий семестр в связи с пандемией, сообщает El Pais.

Ведомство договорилось об этом с региональными органами образования.

Конкретные баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на успешность учащихся в предыдущие два семестра.

Ученикам с плохими оценками дадут возможность пересдать некоторые предметы осенью, но никого оставлять на второй год не будут - "кроме незначительных исключений, требующих согласования с региональными органами образования".

Отметим, что в Испани школьники уже больше месяца учатся дистанционно.

Школы попытались организовать полноценное обучение онлайн, но с разным успехом. Учителя переживают, что те, кто не имеет доступа к необходимым технологиям, вследствие карантина начнут отставать. Таких - около 10%.

Отдельные образовательные организации призвали власть продолжить работу школ летом, если это позволит эпидемическая ситуация. Это нужно для того, чтобы ученики, которые нуждаются в дополнительной помощи, могли посещать курсы и участвовать в спортивных мероприятиях.

Отметим, в Украине также запустили онлайн-школу в связи с пандемией. В первый день ее запуска аудитория "учеников" оценивалась в болеее 3,3 млн человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet