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В Индии 72 семьи находятся на карантине из-за доставщика пиццы

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Изолированы не только семьи, кому работник с COVID-19 доставлял еду на дом, но и все его коллеги, с которыми он контактировал.
Курьер, скорее всего, заразился от клиента
Курьер, скорее всего, заразился от клиента
Twitter

В индийском городе Дели у доставщика пиццы тест на коронавирус показал положительный результат. За последние 15 дней 19-летний курьер доставил пиццу в 72 дома, пишет NDTV.

Все семьи изолированы, за ними наблюдают медики. Также на карантине находятся 20 курьеров – коллег заразившегося парня.

Отмечается, что, скорее всего, инфицированный подхватил COVID-19 при доставке заказа одному из клиентов.

Как сообщалось ранее, в раковом отделении немецкой больницы массовое заражение коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 20 пациентов с онкологией и 20 сотрудников больницы в Гамбурге. По данным СМИ, источником инфекции мог стать уборщик.

Также мы писали, что в Австралии помещенные на карантин в роскошные отели туристы пожаловались на плохую еду.

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Теги: Вирус, доставка пиццы, пицца с доставкой на дом, карантин, пицца, доставка, семьи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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