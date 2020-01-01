В Индии 72 семьи находятся на карантине из-за доставщика пиццы

Изолированы не только семьи, кому работник с COVID-19 доставлял еду на дом, но и все его коллеги, с которыми он контактировал.

Курьер, скорее всего, заразился от клиента Twitter

В индийском городе Дели у доставщика пиццы тест на коронавирус показал положительный результат. За последние 15 дней 19-летний курьер доставил пиццу в 72 дома, пишет NDTV.

Все семьи изолированы, за ними наблюдают медики. Также на карантине находятся 20 курьеров – коллег заразившегося парня.

Отмечается, что, скорее всего, инфицированный подхватил COVID-19 при доставке заказа одному из клиентов.

Как сообщалось ранее, в раковом отделении немецкой больницы массовое заражение коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 20 пациентов с онкологией и 20 сотрудников больницы в Гамбурге. По данным СМИ, источником инфекции мог стать уборщик.

Также мы писали, что в Австралии помещенные на карантин в роскошные отели туристы пожаловались на плохую еду.

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