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В Британии число умерших от COVID-19 приближается к 14 тысячам

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Общее количество заразившихся в стране превысило 103 тысячи человек. Более четырех из них заразились за последние сутки.
В Британии растет число жертв коронавируса
В Британии растет число жертв коронавируса

В Великобритании за сутки скончался 861 пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил минздрав страны.

При этом общее число заразившихся в течение суток достигло 4 618. Таким образом, общее количество скончавшихся достигло 13 729 человек, количество зараженных увеличилось до 103 093.

Напомним, сегодня утром сообщаллось о 12 868 умершем в Великобритании. Страна входит в первую пятерку стран с наибольшим количеством жертв.

Несколькими днями ранее сообщвалось, что Великобритания продлит карантин.

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Теги: Великобритания, погибшие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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