В Британии число умерших от COVID-19 приближается к 14 тысячам
Общее количество заразившихся в стране превысило 103 тысячи человек. Более четырех из них заразились за последние сутки.
В Великобритании за сутки скончался 861 пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил минздрав страны.
При этом общее число заразившихся в течение суток достигло 4 618. Таким образом, общее количество скончавшихся достигло 13 729 человек, количество зараженных увеличилось до 103 093.
Напомним, сегодня утром сообщаллось о 12 868 умершем в Великобритании. Страна входит в первую пятерку стран с наибольшим количеством жертв.
Несколькими днями ранее сообщвалось, что Великобритания продлит карантин.
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