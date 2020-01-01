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Главы МИД нормандской четверки могут провести видеоконференцию

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Возможность проведения переговоров через интернет обсудили Маас и Лавров в ходе телефонного разговора.
Маас и Лавров обсудили возможность видеоконференции глав МИД нормандской четверки
Маас и Лавров обсудили возможность видеоконференции глав МИД нормандской четверки

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД РФ  Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения видеоконференции глав МИД стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД в четверг, 16 апреля.

В ходе телефонного разговора Маас и Лавров обменялись мнениями относительно урегулирования ситуации на Донбассе, а также подчеркнули важность побуждения сторон к выполнению договоренностей, достигнутых во время прошлой "нормандской встречи".

Дипломаты также договорились провести видеоконференцию руководителей внешнеполитических ведомств стран нормандской четверки, но дату видеоконференции согласуют позже.

Ранее СМИ сообщили, что саммит нормандской четверки не состоится в апреле.

Позже стало известно, что контакты в нормандском формате отложили из-за коронавируса. Встреча лидеров стран нормандского формата должна была состояться через четыре месяца после саммита в Париже 9 декабря.

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Теги: Россия, Германия, МИД РФ, Лавров, карантин, Коронавирус, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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