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Евросоюз прокомментировал обмен пленными

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Евросоюз призвал к полному выполнении минских договоренностей и отметил, что это является единственным способом урегулирования конфликта.
В ЕС поприветствовали обмен
В ЕС поприветствовали обмен
 
Евросоюз поприветствовал обмен удерживаемыми лицами и призвал к полному выполнению минских договоренностей, о чем говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг, 16 апреля.
 
"Это - отрадный следующий шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в Парижском нормандском формате 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе, опираясь на рекомендации, согласованные в Нормандском формате", - говорится в заявлении.
 
При этом в ЕС вновь заверили в поддержке работы Нормандского формата, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Трехсторонней контактной группы. 
 
Отмечается, что полное выполнение "Минска" является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
 
 "Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования также должны обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ для Международного комитета Красного Креста ко всем оставшимся под стражей", - говорится в сообщении.
 
Также в ЕС констатировали, что Европейский Союз "остается неизменным в своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
 
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Закарпатскую область прокомментировал обмен пленными.
 
Обмен пленными в Счастье Луганской области состоялся в четверг, 16 апреля.

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Теги: Евросоюз, ДНР, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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