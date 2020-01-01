Евросоюз прокомментировал обмен пленными

Евросоюз призвал к полному выполнении минских договоренностей и отметил, что это является единственным способом урегулирования конфликта.

Евросоюз поприветствовал обмен удерживаемыми лицами и призвал к полному выполнению минских договоренностей, о чем говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг, 16 апреля.

"Это - отрадный следующий шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в Парижском нормандском формате 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе, опираясь на рекомендации, согласованные в Нормандском формате", - говорится в заявлении.

При этом в ЕС вновь заверили в поддержке работы Нормандского формата, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Трехсторонней контактной группы.

Отмечается, что полное выполнение "Минска" является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования также должны обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ для Международного комитета Красного Креста ко всем оставшимся под стражей", - говорится в сообщении.

Также в ЕС констатировали, что Европейский Союз "остается неизменным в своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Закарпатскую область прокомментировал обмен пленными.

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