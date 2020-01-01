В Казахстане разбился истребитель МиГ-31

Авария произошла во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганда.

Самолет МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана разбился близ аэропорта Караганды. Экипаж успел катапультировался, летчики живы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны в четверг, 16 апреля.

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Авария произошла во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганда.

“После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта“, – говорится в сообщении на сайте минобороны.

Министр обороны назначил комиссию по расследованию происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

Напомним, в минувшую пятницу на одном из аэродромов ВСУ истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Летчик не пострадал, но теперь его обвиняют в нарушении правил полета. Возбуждено уголовное дело.

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