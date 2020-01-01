Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Казахстане разбился истребитель МиГ-31

Комментариев: 0
Авария произошла во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганда.
Пожар на месте падения МиГ-31
Пожар на месте падения МиГ-31
inform.kz

Самолет МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана разбился близ аэропорта Караганды. Экипаж успел катапультировался, летчики живы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны в четверг, 16 апреля.

Читай также: Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьево

Авария произошла во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганда.

“После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта“, – говорится в сообщении на сайте минобороны.

Министр обороны назначил комиссию по расследованию происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

Напомним, в минувшую пятницу на одном из аэродромов ВСУ истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку. Летчик не пострадал, но теперь его обвиняют в нарушении правил полета. Возбуждено уголовное дело.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: авиакатастрофа, самолет, Казахстан, видео, авария, истребитель, видео youtube, крушение самолета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь