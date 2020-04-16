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Путин объявил об отмене парада 9 мая

Комментариев: 5
Риски, связанные с эпидемией коронавируса, еще чрезвычайно высоки, поэтому подготовка к параду вестись не будет, объяснил Владимир Путин.
Владимир Путин пообещал, что парад проведут до конца нынешнего года
Владимир Путин пообещал, что парад проведут до конца нынешнего года
EPA/UPG

В этом году в России парад Победы не состоится 9 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал президент страны Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ в четверг, 16 апреля.

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“До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна“, – заявил Путин и добавил, что “для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас“.

“Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям“, – отметил Путин.

Он заверил, что парад Победы и акция “Бессмертный полк“ будут проведены в этом году после того, как россияне “заставят отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня“. Российский президент пообещал, что парад пройдет в этом году.

Накануне в России три ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

По последним данным, в России зарегистрированы почти 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерли 232 человека. Главным очагом пандемии в стране стала Москва – более 16 тысяч заболевших.

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Теги: Россия, Путин, видео, парад, победа, 9 мая, День Победы, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Kostos    16.04.2020, 20:16
Оценка:  -2
Kostos
Эх, Владимер... Подкачал... Вирусу какого-то испужался... А мы в тебя так верили, так надеялись
Letohradek    16.04.2020, 20:09
Оценка:  -1
Letohradek
А зря! Популяцию дедовоевателей нужно сокращать, что бы Россия скорее освободилась от бредятины о дидах и превосходства рускава мира перед цивилизованным миром!
vedavg    16.04.2020, 19:23
Оценка:  +1
vedavg
"три ветеранские организации обратились к Путину с просьбой..." Какие ветеранские организации? Война закончилась 75 лет назад. Прикиньте, сколько лет должно быть ветеранам. Люди столько не живут, тем более в России.
Путин-Xyйло    16.04.2020, 20:17
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Это их, ветераноФ, деды ваИвали!
Graddfeydd    16.04.2020, 19:15
Оценка:  +2
Graddfeydd
Ничего святого! И дедов на палках перенес, гад!

Посмотрел бы на пример харьковского инвалида (на голову в том числе) с фашистским отчеством - дедами на палках можно и с балконов махать.
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