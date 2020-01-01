В Германии полиция остановила похороны, где собрались 200 гостей

Полиции пришлось вмешаться, так как присутствующие нарушали карантинные меры. Затем похороны продолжили, но уже в небольшом кругу.

Полиция в Германии "разогнала" похороны, на которые пришли 200 человек Reuters (архив)

Полиция в Германии из-за карантинных ограничений остановила похороны, на которые пришли 200 гостей. Об этом сообщает Die Welt в четверг, 16 апреля.

Инцидент произошел в городе Хайльбронн, в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Полиции пришлось вмешаться, так как во время проповеди и совместной молитвы участники церемонии не соблюдали безопасную дистанцию.

Отмечается, что семья 36-летнего покойника объявила о похоронах в среду в соцсетях. Полиция остановила церемонию и собрала личные данные присутствующих. Затем похороны продолжились, но уже в небольшом кругу.

Напомним, что накануне в Германии был зафиксирован рекорд смертей от коронавируса за сутки - там умерли почти 300 человек и это самый высокий показатель за время с начала пандемии.

Также сообщалось, что Меркель заявила об ослаблении карантина в Германии. С 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы, при этом закрытыми останутся крупные торговые центры.

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