Эффект коронакризиса будет ощутим еще пять лет - МВФ

Представитель МВФ от Украины Владислав Рашкован заявил, что Фонд прогнозирует негативный эффект для мировой экономики до 2025 года.

Международный валютный фонд спрогнозировал, что последствия от нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут ощутимы до 2025 года, сообщил замглавы директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в ходе онлайн-конференции.

"На прошлой неделе глава МВФ сообщила, что этот кризис такой, как никакой ранее, и с ней уже согласны многие эксперты. Во вторник вышли обновленные прогнозы МВФ. Во-первых, неопределенность по отношению к самому кризису, его глубина и длительность. Многое зависит от эпидемиологии и эффективности мер сдерживания, а также от разработки вакцины, скорость которой достаточно сложно предсказать", - сказал Рашкован.

МВФ в своем прогнозе исходит из предположения, что для большинства стран мира пандемия достигнет своего пика во втором квартале 2020 года, при этом ожидается, что социальное дистанцирование и меры по сдерживанию болезни сработают.

Также, согласно прогнозу Фонда, следующего шока эпидемии не предвидится.

"В итоге базовый сценарий выглядит как оптимистический, и по нему мировая экономика упадет на 3%. Это значит, что прогноз снижен на 6,3 процентных пункта по сравнению с прогнозом января, когда прогнозировался рост мировой экономики на 3%. Это суперсерьезное изменение за такой короткий период. Фактически, это делает кризис худшей рецессией со времен Великой депрессии, и намного хуже, чем глобальный кризис 2008 года", - сказал Рашкован.

В МВФ также ожидают, что реальный доход на душу населения в 2020 году снизится более чем в 170 странах. При этом Фонд предполагает, что не только все принятые меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, а и усилия по предотвращению масштабных банкротств, не будет потери рабочих мест и масштабных проблем финансового сектора.

И если это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост в 2021 году на 5,8%.

"Для многих стран это будет только частичным восстановлением. Из-за пандемии совокупные потери ВВП в 2020-2021 годах составят около 9 трлн долл., это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые. И эффект от кризиса будет чувствоваться до 2025 года, не меньше, и это все базовый сценарий", - отметил эксперт.

Он добавил, что в менее оптимистическом сценарии глобальная экономика может снизиться на 6%, а в случае перехода шоков пандемии на 2021 год, падение экономики в следующем году может составить 8%.

"Важно понять, что это не 1-2 месяца, в том числе для Украины. Большинство стран считают, что кризис будет преодолён по окончанию 2-го квартала, но для развивающихся стран ситуация осложняется тем, что, кроме локальных потерь, есть негативные эффекты от осложнений ситуации других стран. Например, Украина сильно пострадает от уменьшения перечисления денег заробитчан", - подчеркнул Рашкован.

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